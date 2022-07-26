В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине

Bloomberg: передача Украине дальнобойных орудий открывает дверь в новую фазу конфликта

Передача Украине дальнобойных орудий открывает дверь в новую фазу конфликта, пишет американское агентство Bloomberg.

Как считает автор статьи, ракетные системы большой дальности, поставленные Киеву из США, якобы способны прервать продвижение российской армии в восточном Донбассе. Он добавил, что новое оружие «откроет дверь для возможного контрнаступления» Украины.

В понедельник, 25 июля, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах.

Также стало известно, что российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые украинские военные с конца июня применяют в Донбассе.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.