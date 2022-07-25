Замглавы херсонской администрации Стремоусов заявил о провале попытки контрнаступления ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Такое заявление РИА Новости сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

По словам Стремоусова, провал этой операции украинских сил обусловлен географическими особенностями региона. Он отметил, что Херсонская область — это степь, и любые попытки ВСУ атаковать на открытой местности приводят к большим потерям в рядах украинской армии. «Режим (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — считает он.

При этом, уверен Стремоусов, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области. По его мнению, так Киев может требовать у Запада больше денег и оружия.

То, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

Уничтожение диверсионных групп

Ранее Стремоусов заявил, что большинство диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области были уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах.

Как уточнил чиновник, главной целью диверсантов в занятом российскими войсками регионе были покушения на представителей новых властей. Он пообещал, что после окончательной зачистки местных ДРГ, власти приступят к уничтожению разведчиков за пределами области.

Мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

Усиление ПВО в регионе

До этого сообщалось об усилении херсонских систем противовоздушной обороны. Стремоусов заверил, что у российских военных есть точные данные, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по региону.

«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — сказал Стремоусов, подчеркнув, что у властей есть информация откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.

Оборону решили усилить после обстрела Новой Каховки из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 12 июля. В результате погибли 7 человек, 90 получили ранения. В городе разрушены 65 жилых домов, 2 школы, 3 детсада и свыше 200 магазинов. Кроме того, оказался уничтожен завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Из-за обстрела загорелись и сдетонировали склады с селитрой.

Шанс выйти с «дикого поля»

Накануне замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале объявила референдум шансом выйти с «дикого поля».

В своем заявлении Губарева сделала отсылку к осваиванию земель Новороссии во времена правления Екатерины II, которые, по ее словам, на тот момент представляли собой дикое поле.

Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего Екатерина Губарева замглавы администрации Херсонской области

23 июля пресс-служба администрации области рассказала о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени. Губарева назвала голосование легальным инструментом вернуть народу его землю.

В июне Стремоусов заявил, что регион является «безвозвратно российским» и подчеркнул, что нужно осознать, что «Украина закончилась» на данной территории.

Украина закончилась», нужно перестраиваться, получать паспорта Российской Федерации и помнить, что в ее составе жителям края «будет действительно по-домашнему приятно и хорошо Кирилл Стремоусов заместитель главы администрации Херсонской области

Он также подчеркнул, что область была освобождена практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.