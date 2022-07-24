Херсонские власти объявили референдум шансом выйти с «дикого поля»

Замглавы администрации региона Губарева назвала референдум шансом выйти с «дикого поля»

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале объявила референдум шансом выйти с «дикого поля». Об этом сообщают РИА Новости.

В своем заявлении Губарева сделала отсылку к осваиванию земель Новороссии во времена правления Екатерины II, которые, по ее словам, на тот момент представляли собой дикое поле. «Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего», — объясняет она.

23 июля пресс-служба администрации области рассказала о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени. Губарева назвала голосование легальным инструментом вернуть народу его землю.

В середине июня этого года замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что регион является «безвозвратно российским» и подчеркнул, что нужно осознать, что «Украина закончилась» и необходимо начать перестраиваться.