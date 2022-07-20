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В Херсонской области усилят систему ПВО из-за западного оружия

Администрация Херсонской области сообщила о перегруппировке сил ПВО из-за обстрелов ВСУ

Фото: Bullit Marquez / AP

Перегруппировка системы противовоздушной обороны (ПВО) началась в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, в области необходимо усилить систему ПВО из-за применения западного оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). Стремоусов отметил, что особенности американских ракет требуют полностью перестроить систему ПВО.

Тем не менее глава администрации заявил, что силы ПВО работают и защищают город. «Сейчас потихоньку идет перегруппировка, на это нужно время», — заключил он.

Ранее, 19 июля, власти Херсона сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу. Киевские силовики выпустили шесть ракет, пять из них были уничтожены ПВО, одна упала в районе Антоновского моста.

В администрации подчеркнули, что мост продолжает функционировать, так как получил незначительные повреждения. В результате попадания снарядов никто не пострадал.

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Анастасия Заикина
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