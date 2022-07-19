В Херсоне сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу

ВСУ обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, система ПВО сбила пять ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет по Херсону, пять из них удалось сбить, одна упала в районе Антоновского моста. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию Херсонской области.

Как уточнил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, обстрел города велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По словам представителя местных властей, удар пришелся на Антоновский мост, но он продолжает функционировать, жертв нет.

Ранее в Херсонской области заявили об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за участившихся обстрелов со стороны украинской армии. Власти отмечают, что владеют точной информацией о том, откуда по региону ведется огонь.