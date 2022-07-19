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В Херсонской области заявили об усилении системы ПВО

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область усиливает систему ПВО на фоне обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — сказал Стремоусов, подчеркнув, что у властей есть информация откуда украинская армия ведет огонь по Херсонской области.

Ранее украинские войска обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 12 июля. В результате погибли 7 человек, 90 получили ранения. В городе разрушены 65 жилых домов, 2 школы, 3 детсада и свыше 200 магазинов. Кроме того, оказался уничтожен завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Из-за обстрела загорелись и сдетонировали склады с селитрой.

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Марина Совина
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