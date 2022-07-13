В Новой Каховке рассказали о разрушениях после обстрела со стороны ВСУ

Власти Новой Каховки заявили о масштабных разрушениях после обстрела города со стороны ВСУ

Власти Новой Каховки рассказали о масштабных разрушениях в городе, к которым привел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили 65 жилых домов, две школы, три детсада и свыше 200 магазинов. Об этом заявила замглавы администрации области Екатерина Губарева, передает РИА Новости.

По ее словам, удар пришелся на центр города. «Там достаточно интенсивная жизнь была», — отметила Губарева.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки, кроме прочего, загорелись и сдетонировали склады с селитрой. По предварительным данным, семь человек погибли, 90 получили ранения.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.