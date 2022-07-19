ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр

Администрация Херсонской области заявила о повреждении Антоновского моста при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

По его словам, объект получил незначительные повреждения, но продолжает функционировать и пропускать автомобильный транспорт.

«Получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», — пояснил Стремоусов.