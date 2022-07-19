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ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр

Администрация Херсонской области заявила о повреждении Антоновского моста при обстреле ВСУ

Кадр: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

По его словам, объект получил незначительные повреждения, но продолжает функционировать и пропускать автомобильный транспорт.

«Получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», — пояснил Стремоусов.

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Алевтина Запольская
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