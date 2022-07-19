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В Херсонской области сообщили об уничтожении большинства диверсионных групп

Замглавы ВГА Херсонской области заявил об уничтожении большинства диверсионных групп Киева

Фото: РИА Новости

Большинство диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области были уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

Как уточнил чиновник, главной целью диверсантов в занятом российскими войсками регионе были покушения на представителей новых властей. Он пообещал, что после окончательной зачистки местных ДРГ, власти приступят к уничтожению разведчиков за пределами области.

«Мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь», — заявил Стремоусов.

Ранее замглавы администрации сообщил об усилении херсонских систем противовоздушной обороны. Он заверил, что у российских военных есть точные данные, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по региону.

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Алевтина Запольская
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