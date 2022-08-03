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Участник спецоперации на Украине попался силовикам с взятыми на память гранатами

В Екатеринбурге задержали россиянина с залитыми сгущенкой пехотными грантами и ножами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На вокзале Екатеринбурга российские силовики задержали 53-летнего россиянина с гранатами и ножами. Об этом в среду, 3 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 2 августа проверявшие багаж прибывших пассажиров силовики заметили две подозрительные сумки, в одной из которых оказались гранаты с запалами, а в другой — пять ножей. Хозяин багажа объяснил, что с мая по конец июля участвовал в спецоперации на территории Харьковской области Украины и решил привезти оружие домой на память. Чтобы не попасться, он спрятал четыре противопехотные гранаты и запалы в термос, которые залил сгущенкой.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, вернувшемуся из зоны боевых действий мужчине грозит уголовное дело.

В марте 2021 года полицейские в аэропорту Иркутска изъяли у пассажирки штык-нож от винтовки «Маузер», найденный на острове Ольхон.

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Владимир Седов
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