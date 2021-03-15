Пассажирку со штык-ножом от винтовки «Маузер» задержали в российском аэропорту

Полицейские в аэропорту Иркутска изъяли у пассажирки штык-нож от винтовки «Маузер», найденный на острове Ольхон. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Восточно-Сибирское управление МВД России на транспорте.

Боевое холодное оружие нашли в ходе обследования багажа 31-летней жительницы Тулы. По ее словам, она нашла его, когда прогуливалась по острову Ольхон, и захотела увезти домой в качестве сувенира.

Сейчас в отношении женщины рассматривают вопрос о составлении протокола по части 4 статьи 20.8 («Нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия)» КоАП РФ.

В апреле прошлого года в Тропаревском парке в Москве нашли чемодан с тротилом. Сообщается, что объект в это время был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса. Находку обнаружил дворник и сразу передал ее в правоохранительные органы.