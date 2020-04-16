В Дагестане у стрелявшего по спецназу мужчины нашли бомбу. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД.

По данным канала, в машине у мужчины нашли оружие и самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Дагестане утром 16 апреля возле села Дарваг бойцы спецназа «Гром» и МВД пытались остановить автомобиль, но водитель отказался выполнять их требования. Вместо этого он стал стрелять по силовикам. Ответным огнем они его уничтожили.

В результате ЧП никто из силовиков не пострадал. Служебный автомобиль МВД Дагестана марки Mercedes был поврежден, на его кузове насчитывается семь пулевых пробоин. В настоящее время полицейские выясняют личность убитого.

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