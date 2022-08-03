Стало известно о взятии под контроль южной окраины Марьинки союзными силами

Замминистра информации ДНР Безсонов: союзные силы выбили ВСУ с южной окраины Марьинки

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с южной окраины Марьинки в ДНР. О взятии под контроль части населенного пункта сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска», — указал он.

Также стало известно о взятии под контроль половины поселка Пески. По предварительной информации, оставшуюся территорию населенного пункта украинские военнослужащие также покинули, добавил Безсонов.

В Народной милиции ДНР ранее заявляли, что подразделения республики при поддержке войск ВС РФ ведут успешные наступательные действия на авдеевском направлении. Также сообщалось, что в Песках взяты в плен пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

