Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль южной окраины Марьинки союзными силами

Замминистра информации ДНР Безсонов: союзные силы выбили ВСУ с южной окраины Марьинки

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с южной окраины Марьинки в ДНР. О взятии под контроль части населенного пункта сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска», — указал он.

Также стало известно о взятии под контроль половины поселка Пески. По предварительной информации, оставшуюся территорию населенного пункта украинские военнослужащие также покинули, добавил Безсонов.

В Народной милиции ДНР ранее заявляли, что подразделения республики при поддержке войск ВС РФ ведут успешные наступательные действия на авдеевском направлении. Также сообщалось, что в Песках взяты в плен пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН установит факты по обстрелу СИЗО в Еленовке
Минобороны сообщило о занятой украинскими военными больнице в Полтавской области
Стало известно о взятии под контроль южной окраины Марьинки союзными силами
Американская компания передаст операционную деятельность по «Сахалину-1»
Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon
Кулеба заявил о планах сорвать референдумы на подконтрольных России территориях
Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Tesla предложила дожидаться зарядки электрокаров в контейнере с водой
Украинские войска обстреляли город в ДНР снарядами калибра НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.