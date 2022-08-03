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Внешность в стиле куклы Барби стала трендом

Розовая одежда и длинные волосы в стиле куклы Барби обрели популярность в 2022 году

Фото: Ali Kircchinbauer / Unsplash

Внешность и одежда в стиле культовой куклы Барби стали модным трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, популярность обрело модное направление Barbiecore, вдохновленное дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. Отмечается, что для данного стиля характерны одежда различных оттенков розового, неоновые спортивные костюмы, длинные волосы и множество украшений.

По словам редакторов, тенденция на указанное течение зародилась благодаря показу люксового бренда Valentino, который состоялся в марте в рамках Недели моды в Париже. Тогда модели прошлись по подиуму в платьях, рубашках и брюках ярко-розового цвета. С того момента тренду начали следовать и звезды.

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Например, в подобных нарядах неоднократно появлялись на публике телезвезды Ким и Хлои Кардашьян, актрисы Флоренс Пью и Зендая, а также супермодели Хейли Бибер и Джиджи Хадид. Помимо этого, в розовом костюме посетил ежегодный бал Met Gala актер Себастиан Стэн.

Направление также стало актуальным среди инфлюэнсеров. В частности, на платформе TikTok ролики с хештегом Barbiecore набрали более 15 миллионов просмотров. Кроме того, согласно данным исследовательской компании LTK, интерес покупателей к предметам гардероба данного стиля вырос на 194 процента за последние несколько месяцев.

Ранее редактор Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.

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Майя Пономаренко
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