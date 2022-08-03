В Молдавии понадеялись на помощь США в преодолении энергетического кризиса

Президент Молдавии Санду понадеялась на помощь США в преодолении энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на помощь США в преодолении экономического и энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу молдавского лидера.

«Санду выразила надежду, что США также помогут нам преодолеть нынешний экономический и энергетический кризисы, усугубленные военными действиями на Украине», — говорится в сообщении администрации президента Молдавии, выпущенное по итогам встречи Санду с американским конгрессменом Эриком Суолуэллом. В ходе беседы политики также обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений Вашингтона и Кишинева.

22 июля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила правительству заготовить дрова для «тяжелой зимы». «Очевидно, что наша основная забота в эти дни — цена на газ и энергию. Это один из самых больших вызовов, с которым сталкивается не только наша страна, но и весь мир. Прошу всех. Основной приоритет — посмотреть, каковы наши планы действий, в какой помощи мы нуждаемся, чтобы обеспечить людям доступ к энергоресурсам», — объяснила Гаврилица.