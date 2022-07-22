В Молдавии призвали правительство заготовить дрова на зиму

Премьер-министр Молдавии поручила правительству заготовить дрова для «тяжелой зимы»

Европа уже начала готовиться к тяжелой зиме, и правительство Молдавии также обязано обеспечить своих граждан теплом. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, пишет Sputnik.

Политик поручила кабинету министров начать заготовку дров, угля, мазута и электрогенераторов для обогрева домов. Она подчеркнула, что без таких мер уязвимые слои населения могут не пережить зимних холодов.

«Очевидно, что наша основная забота в эти дни — цена на газ и энергию. Это один из самых больших вызовов, с которым сталкивается не только наша страна, но и весь мир. Прошу всех. Основной приоритет — посмотреть, каковы наши планы действий, в какой помощи мы нуждаемся, чтобы обеспечить людям доступ к энергоресурсам», — призвала Гаврилица.

Ранее с аналогичным призывом к правительству выступила президент Молдавии Майя Санду. Она также попросила граждан заняться утеплением домов своими силами и предупредила, что к зиме страна может перестать получать газ из России.