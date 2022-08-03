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В Красноярске откроется выставка арт-объектов из мусора

В Красноярске откроется выставка арт-объектов из мусора с мастер-классами и эко-викториной

Фото: Unsplash

В Красноярске в Park Grill 5 августа откроется выставка объемных фигур из мусора в рамках фестиваля «Арт-Кашалот». Об этом сообщает «Город Прима».

Организаторы выставки подготовили для гостей разные мастер-классы, в том числе создание арт-объектов в технике папье-маше, изготовление ковриков из переработанного текстиля и создание арт-обектов из переработанного пластика. Также предусмотрены мероприятия для детей — они смогут поучаствовать в эко-викторине.

Гости также смогут пообщаться с художниками, чьи работы будут представлены на выставке. Посетители мероприятия узнают, какие смыслы и идеи художники вложили в свое творчество.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии провели конкурс «Человек. Природа. Космос». В конкурсе будет несколько номинаций, среди которых портрет, пейзаж, абстракция. Одному мастеру разрешено представить до десяти произведений. Работы, которые отберет конкурсная комиссия, выставят в Национальном музее.

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Сергей Истомин
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