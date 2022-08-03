В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Североатлантический альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что ситуация в непризнанной республике Косово за последние сутки стала спокойнее, но все равно остается нестабильной.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.