Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Североатлантический альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что ситуация в непризнанной республике Косово за последние сутки стала спокойнее, но все равно остается нестабильной.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Процесс 3D-печати ускорили
Женщина умерла после операции по уменьшению груди
Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
Учения Китая вокруг Тайваня назвали репетицией реальных боевых действий
Американские ветераны призвали сенат проголосовать против расширения НАТО
Поступок босоногой попутчицы поверг в ужас пассажирку самолета
Предсказано будущее российского рынка ипотеки
Скоростное катание на скейтборде в поезде метро в Москве попало на видео
Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.