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Глава МИД Сербии оценил ситуацию в Косово

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация в Косово стала спокойнее, но остается хрупкой

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Ситуация в непризнанной республике Косово за последние сутки стала спокойнее, но все равно остается нестабильной. Так оценил текущую обстановку в регионе глава МИД Сербии Никола Селакович, передает ТАСС.

«По сравнению со вчерашним днем ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой», — рассказал сербский министр.

Ранее стало известно, что на косоварском КПП Кошутице на границе с Сербией появились американские военные из международных сил KFOR. Отмечалось, что американцы прибыли в сопровождении полиции Косово.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

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Виктория Кондратьева
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