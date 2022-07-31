В северных районах Косово прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады

В северных районах Косово, в Косовска-Митровице, вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан, сообщает издание «Вечерне новости».

Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах Вечерне новости

Отмечается, что около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, который ведет на северную сторону, там, по информации издания, сербы планируют массово отправиться к месту, где строят баррикады.

6 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград отказался подписывать с самопровозглашенной республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента.

С 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Дату прекращения действия сербских документов назвали власти самопровозглашенной республики.

Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне заявил, что албанские власти Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов. Он также добавил, что президент Сербии Александр Вучич встретится с представителями сербов в Метохии и Косово, находящихся в сложной ситуации, «которая кульминирует от часа к часу».

Вучич заявил, что полиция Косово готовится к операции против сербов

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, передает РИА Новости. По его словам, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с сербскими документами и будут требовать перерегистрации автомобилей на косовские номера.

Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире Александр Вучич президент Сербии

Глава государства подчеркнул, что Белград постарается сохранить мир любой ценой, и призвал граждан не реагировать на провокации. Он также обратился к западным странам, поддержавшим независимость Косово, и призвал их повлиять на власти республики.

Полиция Косово заблокировала пункт перехода «Брняк»

Полиция Косово заблокировала административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии, сообщает «Вечерне новости».

Отмечается, что это произошло после 18:15, таким образом заблокировано движение транспорта, пассажиров и грузов через этот пункт с территории края.

Местные СМИ также заявляют, что перед новой базой пограничной полиции Косово собралось множество бойцов из подразделений быстрого реагирования, они вооружены автоматическим оружием, с касками и в бронежилетах.

Полиция самопровозглашенного Косово заявила, что закрыла два КПП из-за блокад трасс сербами.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович указал, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из региона.

Минобороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии, передает РИА Новости. Ведомство попросило не распространять дезинформацию, которую намеренно выдает администрация в Приштине.

Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии Министерство обороны Сербии

Ведомство заявило о том, что столкновений армии Сербии и так называемой косовской полиции не происходило.

МИД России призвал Приштину прекратить провокации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Приштину прекратить провокации и назвала дискриминационными правила о принудительной замене личных документов сербов с 1 августа. Ее слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Подобное развитие событий — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, что Белград не останется безучастным, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и зная это, Косово преднамеренно идет на обострение.