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В Сербии заявили о подготовке албанцами «ада» для сербов в Косово

Глава МИД Сербии рассказал о подготовке албанцами «ада» для сербов в Косово с 1 августа

Фото: Shutterstock

Албанские власти самопровозглашенной республики Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов. Об это сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович, его слова цитируют РИА Новости.

Ранее правительство Косово заявило, что с 1 августа на территории непризнанной республики перестанут действовать сербские документы, а их владельцы будут получать временную справку при пересечении границы. Помимо этого, с понедельника начнется обязательная перерегистрация машин с сербскими номерами. Их заменят на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории. При этом власти Сербии такие номера не признают.

«Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в предстоящие дни», — прокомментировал ситуацию Селакович.

Он также добавил, что президент Сербии Александар Вучич встретится с представителями сербов в Метохии и Косово, находящихся в сложной ситуации, «которая кульминирует от часа к часу».

6 июля президент Сербии заявил, что Белград отказался подписывать с Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента. Он отметил, что продолжит диалог с властями Косово, хотя и «не видит в этом смысла».

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Елизавета Новикова
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