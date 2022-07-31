В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей

В Сербии заявили, что новый запрет Косово неприемлем и направлен на изгнание сербов

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович раскрыл, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Альбин Курти (премьер Косово — прим. «Ленты.ру») хочет решение Приштины использовать, чтобы дополнительно дестабилизировать ситуацию и новый кризис — институциональное насилие над сербами в КиМ», — отметил Петкович, добавив, что то, что делает Курти, направлено напрямую против сербского народа в КиМ и своей целью имеет изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти самопровозглашенной республики Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов.