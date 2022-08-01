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На одном из КПП между Косово и Сербией появились американские военные

На косоварском КПП Kошутице на границе с Сербией появились американские военные

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

На косоварском КПП Кошутице на границе с Сербией появились американские военные из международных сил KFOR. Об этом сообщает агентство «Sputnik Сербия» со ссылкой на источники.

Сообщается, что американцы прибыли в сопровождении полиции непризнанной республики.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострения конфликта между Косово и Сербией пока удалось избежать, однако вопрос всего лишь отложен на месяц.

Обострение на сербско-косоварской границе произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне начали раздаваться выстрелы.

1 августа президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косове, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

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Николай Чигасов
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