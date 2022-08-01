Кремль отреагировал на ситуацию вокруг Косово

Песков заявил, что между Косово и Сербией удалось избежать обострения конфликта

Обострения конфликта между Косово и Сербией пока удалось избежать, однако вопрос всего лишь отложен на месяц. Так на ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас, слава Богу, удалось какое-то обострение ночью избежать, но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон», — сказал представитель Кремля.

31 июля в Косово сработали сигналы воздушной тревоги, затем поступили сообщения, что сербская сторона строит баррикады. На границе с непризнанной республикой были слышны выстрелы.

Позднее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция Косово собирается начать силовую операцию против сербов. Он объяснил, что власти самопровозглашенной республики хотят перекрыть въезд гражданам с сербскими документами, а в дальнейшем начать требовать перерегистрацию автомобилей на косовские номера.

1 августа Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. В заявлении властей говорится, что такое решение было принято после призыва посла США.