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Вучич призвал к продолжению диалога для урегулирования ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич попросил албанцев «образумиться», а сербов не вестись на провокации
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Vesa Moilanen / Reeuters

Сербский президент Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны, передает Novosti.rs.

Глава государства поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации. «Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что впереди предстоит «крайне сложная политическая борьба».

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«Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем», — уточнил он. Сербский лидер пообещал сделать все, чтобы «утихомирить» ситуацию. «Прошу албанцев образумиться, прошу сербов не вестись на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту», — подчеркнул он.

В воскресенье, 31 июля, в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, сербы построили баррикады в Рударе.

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Марина Совина
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