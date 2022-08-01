Вучич призвал к продолжению диалога для урегулирования ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич попросил албанцев «образумиться», а сербов не вестись на провокации

Сербский президент Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны, передает Novosti.rs.

Глава государства поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации. «Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что впереди предстоит «крайне сложная политическая борьба».

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем», — уточнил он. Сербский лидер пообещал сделать все, чтобы «утихомирить» ситуацию. «Прошу албанцев образумиться, прошу сербов не вестись на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту», — подчеркнул он.

В воскресенье, 31 июля, в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, сработали сигналы воздушной тревоги, сербы построили баррикады в Рударе.

