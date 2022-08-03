Новак провозгласил восстановление спроса на нефть

Новак: спрос на нефть в мире восстановился фактически до допандемийного уровня

Мировой спрос на нефть восстановился фактически до допандемийного уровня, провозгласил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время «мы находимся на тех уровнях, которые были еще до марта-апреля 2020 года». Еще вице-премьер добавил, что решение ОПЕК+ о росте объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки позволит удовлетворить растущий спрос на нефть в мире.

По оценкам российского Минфина, фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета оказался ниже ожиданий на 74,7 миллиарда рублей. Минфин рассчитывал, что за этот месяц удастся получить 259,1 миллиарда рублей, но результат оказался почти на 30 процентов хуже. За август ведомство надеется получить дополнительно 359,5 миллиарда рублей.

Такая динамика наблюдается на фоне снижения цен на российский сорт нефти Urals, а также резкого падения объемов экспорта газа.