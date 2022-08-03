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Нефтегазовые доходы России в июле не оправдали ожиданий

Минфин сообщил о недополучении 30 процентов дополнительных нефтегазовых доходов за июль

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета оказался ниже ожиданий на 74,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Минфин рассчитывал, что за этот месяц удастся получить 259,1 миллиарда рублей, но результат оказался почти на 30 процентов хуже. За август ведомство надеется получить дополнительно 359,5 миллиарда рублей.

Такая динамика наблюдается на фоне снижения цен на российский сорт нефти Urals, а также резкого падения объемов экспорта газа. По данным ведомства, в июле средняя цена российского сорта нефти Urals упала до 78,41 доллара за баррель, что на 10,1 процента ниже, чем в июне.

Накануне, 2 августа, Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что в июле добыча «Газпрома» упала до минимума с 2008 года в связи со значительным сокращением экспорта. За минувший месяц в дальнее зарубежье в среднем поступало 206 миллионов кубометров газа в сутки, что на 22 процента меньше, чем в июне. Незначительный в абсолютном значении рост поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» не смог компенсировать падение экспорта в страны Евросоюза.

В августе влияние на нефтегазовые доходы России существенное влияние может оказать изменение параметров сделки ОПЕК в сторону увеличения добычи, если такое решение будет принято. На нем в переговорах с Саудовской Аравией настаивают США. Кроме того, Ирак, еще один влиятельный член ОПЕК, заявил о возможности нарастить поставки в полтора раза.

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Платон Щукин
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