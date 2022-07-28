Конкурент России собрался резко нарастить поставки нефти

Глава иракской нефтяной компании Somo Саадун объявил о планах по резкому росту поставок

Ирак собрался увеличить экспорт нефти на два миллиона баррелей в сутки, то есть более чем в полтора раза. Об этом заявил директор управления маркетинговых исследований иракской государственной нефтяной компании Somo Мухаммед Саадун, передает ТАСС.

Ближневосточная страна является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировом рынке и прямым конкурентом России. При реализации планов Ирак обойдет Россию по экспорту, так как в июне он продавал по 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Заявление сделано на фоне намерения западных стран резко ограничить доходы России от продажи нефти, поскольку полученные от продажи средства Москва может тратить на продолжение боевых действий на Украине. В частности, США намерены ввести потолок цен для сырья российских компаний, а Евросоюз с декабря откажется от закупок с поставкой по морю.

Ирак может частично компенсировать выпадающие объемы сырья, а кроме того, при выводе на рынок такого количества нефти ее цена неизбежно упадет. Саадун не указал, в какие сроки будет увеличен экспорт, однако заметил, что в настоящее время страна ведет переговоры с Саудовской Аравией по перезапуску нефтепровода мощностью 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В июле Саудовская Аравия и Ирак уже нарастили поставки нефти на европейский рынок. Кроме того, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд не исключил, что королевство увеличит нефтедобычу с 10 до 13 миллионов баррелей в сутки. Если обе ближневосточные страны реализуют планы, то их поставки вырастут на пять миллионов баррелей в сутки, что сравнимо с объемами, которые поставляет Россия.