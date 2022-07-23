Саудовская Аравия и Ирак нарастили поставки нефти на европейский рынок

Агентство Bloomberg заявило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу

Саудовская Аравия и Ирак в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) в отношении сырья из России наращивают поставки нефти на европейский рынок, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.

В последнее время увеличился экспорт нефти из Ближнего Востока в Европу в целом, преобладают поставки из таких стран как Саудовская Аравия и Ирак, заявило издание.

По трубопроводу и морским путем

Саудовская Аравия доставляет нефть по трубопроводу, отметил автор. Сначала она направляет танкеры с экспортным топливом в Египет, откуда нефть попадает в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна на берегу Красного моря со средиземноморским портом Сиди-Керир. Потом топливо отгружают в танкеры и направляют покупателям в европейских странах.

Агентство уточнило, что в июле по трубопроводу поступало более одного миллиона баррелей нефти в сутки. Это вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период 2021 года.

Ирак в основном использует для транспортировки морской путь и Суэцкий канал. Танкеры идут из Персидского залива в Средиземное море. В этом месяце они перевозили около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Эксперты напомнили, что это почти на 90 процентов превышает показатель января 2022 года.

2,2 миллиона баррелей в сутки максимум поставляли государства Ближнего Востока в Европу в июле

Российская нефть

Агентство отметило, что растущие объемы российской нефти направляются в противоположном направлении, из балтийских и черноморских портов к покупателям в Индии и Китае. Эксперты издания не берутся прогнозировать, являются ли потоки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце 2022 года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Часть пакета санкций включает запрет на страхование поставок российских товаров.

Сейчас мы видим перенаправление этих баррелей из Азии в Европу. Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока Джованни Стауново аналитик UBS Group AG

Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока. Издание указало и на логистические проблемы, которые могут возникнуть после отказа от российской нефти, так как танкеры будут вынуждены преодолевать большие расстояния.

По словам главного исполнительного директора Frontline Management AS Ларса Барстада, спрос Европы на ближневосточную нефть увеличивает так называемые тонно-мили (единица грузооборота, исчисляемая перевозкой груза в одну тонну на расстояние в одну милю — прим. «Ленты.ру»).

Тонно-миля импорта в ЕС как минимум удвоилась. Тонно-миля российской нефти выросла в три раза, если не больше Ларс Барстад главный исполнительный директор Frontline Management AS

Цены «взлетят до небес»

Президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут.

Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес Владимир Путин президент России

Поездка Байдена

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающее по трубопроводу «Дружба» топливо не подпадает под ограничения

16 июля президент США Джо Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток. По итогам поездки он заявил, что представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Байден добавил, что после своего визита он ожидает, что шаги по нефтяному вопросу будут предприняты в ближайшие недели.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд, в свою очередь, допустил, что страна может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Однако он не озвучил точные временные рамки достижения этой цели.