Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

Президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес Владимир Путин президент России

Энергетическая ошибка Европы

Российский лидер заявил, что Запад старается свалить вину за начало энергетического кризиса на «Газпром», притом что сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции. Он подчеркнул, что, несмотря на это, Москва готова продолжать поставлять столько голубого топлива, сколько будет необходимо, если ее партнеры перестанут наступать на те же грабли и закрывать один маршрут за другим.

Кроме того, Путин объяснил, в чем именно заключается энергетическая ошибка Европы. По его мнению, западные страны пренебрегают традиционными источниками энергии и делают ставку на альтернативные. Он предупредил, что их ожидания не оправдаются.

Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все Владимир Путин президент России

Отказ от российской нефти

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин рассказал, что у стран Персидского залива имеются дополнительные мощности, чтобы нарастить добычу нефти. Он призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и другие страны воспользоваться этой возможностью.

Обозреватель Чару Судан Кастури отметил, что Индия не способна отказаться от российской нефти, несмотря на санкции Запада в отношении Москвы. По его словам, энергетические секторы двух государств слишком крепко связаны взаимными инвестициями.

При этом в Киеве потребовали от американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, пригрозив, что запретят им финансировать будущее восстановление Украины и подадут против них иски в Международный уголовный суд (МУС).

Британский журналист Мартин Сандбу, в свою очередь, заявил, что на прошедшем саммите G7 США попытались запугать Европейский союз ради установления потолка цен на российскую нефть. Однако, по его мнению, этот шаг не приведет к ослаблению позиций Москвы, поскольку из-за сокращения продаваемой Россией нефти ее стоимость значительно вырастет, как и подчеркивал Путин, за счет чего страна извлечет еще больше выгоды.