Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин предостерег Запад от ограничений на закупку российской нефти

Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у страны. По его словам, в ином случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес

Владимир Путинпрезидент России
Brent от TradingView

Энергетическая ошибка Европы

Российский лидер заявил, что Запад старается свалить вину за начало энергетического кризиса на «Газпром», притом что сам закрыл энергомаршруты и ввел санкции. Он подчеркнул, что, несмотря на это, Москва готова продолжать поставлять столько голубого топлива, сколько будет необходимо, если ее партнеры перестанут наступать на те же грабли и закрывать один маршрут за другим.

Материалы по теме:
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022
Запрет на поставку нефти, отключение от SWIFT и новые санкционные списки: Европа ввела шестой пакет санкций против России
Запрет на поставку нефти, отключение от SWIFT и новые санкционные списки:Европа ввела шестой пакет санкций против России
3 июня 2022

Кроме того, Путин объяснил, в чем именно заключается энергетическая ошибка Европы. По его мнению, западные страны пренебрегают традиционными источниками энергии и делают ставку на альтернативные. Он предупредил, что их ожидания не оправдаются.

Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все

Владимир Путинпрезидент России

Отказ от российской нефти

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин рассказал, что у стран Персидского залива имеются дополнительные мощности, чтобы нарастить добычу нефти. Он призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и другие страны воспользоваться этой возможностью.

Обозреватель Чару Судан Кастури отметил, что Индия не способна отказаться от российской нефти, несмотря на санкции Запада в отношении Москвы. По его словам, энергетические секторы двух государств слишком крепко связаны взаимными инвестициями.

Материалы по теме:
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

При этом в Киеве потребовали от американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, пригрозив, что запретят им финансировать будущее восстановление Украины и подадут против них иски в Международный уголовный суд (МУС).

Британский журналист Мартин Сандбу, в свою очередь, заявил, что на прошедшем саммите G7 США попытались запугать Европейский союз ради установления потолка цен на российскую нефть. Однако, по его мнению, этот шаг не приведет к ослаблению позиций Москвы, поскольку из-за сокращения продаваемой Россией нефти ее стоимость значительно вырастет, как и подчеркивал Путин, за счет чего страна извлечет еще больше выгоды.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин предостерег Запад от ограничений на закупку российской нефти
Мост в Херсоне вновь обстреляли из HIMARS
Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска
В МИД России обвинили киевские власти в желании изничтожить украинцев
Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками
Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»
Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов в Донбассе
Российских ветеринаров осудят за подделку документов об экспертизе мяса
В России призвали ужесточить контроль над ценами
Блогерша перестала брить тело и рассказала о реакции окружающих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.