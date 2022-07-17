США увидели способность стран Персидского залива нарастить добычу нефти

В Госдепе США заявили, что страны Персидского залива способны добыть больше нефти

Страны Персидского залива обладают дополнительными мощностями, чтобы нарастить добычу нефти. Такую возможность увидел старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, передает ТАСС.

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и так далее. Но [у них] есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи [нефти]», — уточнил он.

16 июля президент США Джо Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток. По итогам поездки он заявил, что представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Байден добавил, что после своего визита он ожидает, что шаги по нефтяному вопросу будут предприняты в ближайшие недели.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд, в свою очередь, допустил, что страна может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Однако он не озвучил точные временные рамки достижения этой цели.