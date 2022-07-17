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США увидели способность стран Персидского залива нарастить добычу нефти

В Госдепе США заявили, что страны Персидского залива способны добыть больше нефти

Фото: Shutterstock

Страны Персидского залива обладают дополнительными мощностями, чтобы нарастить добычу нефти. Такую возможность увидел старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, передает ТАСС.

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и так далее. Но [у них] есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи [нефти]», — уточнил он.

16 июля президент США Джо Байден завершил первое турне в качестве президента на Ближний Восток. По итогам поездки он заявил, что представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Байден добавил, что после своего визита он ожидает, что шаги по нефтяному вопросу будут предприняты в ближайшие недели.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд, в свою очередь, допустил, что страна может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Однако он не озвучил точные временные рамки достижения этой цели.

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Алина Гончарова
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