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Названа неспособная отказаться от российской нефти страна

Обозреватель FP Кастури заявил, что Индия не способна отказаться от российской нефти

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Обозреватель Чару Судан Кастури в статье для Foreign Policy заявил, что Индия не способна отказаться от российской нефти, несмотря на санкции Запада в отношении Москвы.

Журналист назвал энергетические секторы двух государств слишком крепко связанными взаимными инвестициями. Страна продолжает закупать большие объемы энергоресурсов из России, несмотря на то, что ряд политических лидеров пытаются склонить премьера Нарендру Моди к ограничению или прекращению импорта этого сырья.

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«Целый ряд взаимных инвестиций индийских и российских госкомпаний в нефтяную промышленность прочными узами связал энергетические секторы двух стран. В итоге, сохранение энергопотока из России отвечает интересам Нью-Дели — особенно, когда другие Москвы сторонятся», — отмечается в материале.

Автор приводит слова аналитика и экс-главы компании Chevron Эдварда Чоу о том, что Индия будет пытаться защитить свои энергетические потребности, несмотря на то, нравится это Западу, или нет.

В мае суточные объем импорта из России увеличился на 764 тысячи баррелей по сравнению с январем. До начала спецоперации на Украине страна закупала только один процент российского сырья, майский показатель достиг 18 процентов. При этом выгода оказалось значительной, в прошлом месяце баррель российской нефтяной смеси Urals оказался дешевле марки Brent на 36 долларов.

Индия, по подсчетам Reuters, в период с 27 мая по 15 июня увеличила закупки российской нефти в 31 раз, угля — в восемь раз на годовом уровне. За обозначенный промежуток времени Индия закупила у России уголь на сумму около 331,17 миллиона долларов, газ — на 2,22 миллиарда долларов. Как утверждают источники, Москва предложила Дели скидку 30 процентов.

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Марина Совина
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