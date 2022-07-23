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Стало известно о росте экспорта нефти из Ближнего Востока в Европу

Bloomberg заявило, что Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в Европу

Фото: Alexey Bychkov / Global Look Press

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.

Автор пишет, что Саудовская Аравия и Ирак решили помочь Европе, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России. Агентство указало на то, что Саудовская Аравия направляет танкеры с экспортной нефтью в Египет. Топливо таким образом попадает в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир.

Далее нефть отгружают на танкеры и направляют покупателям в Европе, пишет агентство. По данным издания, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более одного миллиона баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период 2021 года.

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При этом Ирак поставляет топливо в Европу только морским путем. В июле танкеры через Суэцкий канал из Персидского залива в Средиземное море перевозили около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Журналисты указали на то, что общий объем поставок нефти из Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 миллиона баррелей в сутки, что почти на 90 процентов превышает показатель января 2022 года.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что увеличение нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки со стороны Саудовской Аравии, о котором стало известно ранее, произойдет не в ближайшее время, а только к 2027 году.

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Марина Совина
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