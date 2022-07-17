Заявление Саудовской Аравии об увеличении нефтедобычи объяснили

Аналитик Фролов: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, но не из-за просьб США

Увеличение нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки со стороны Саудовской Аравии, о котором стало известно ранее, произойдет не в ближайшее время, а только к 2027 году. При этом наращивание добычи будет реализовываться согласно уже имеющемуся плану, а не из-за просьб США, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В беседе с «Лентой.ру» он подробно объяснил заявление принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салман Аль Сауда.

13 миллионов баррелей нефти в сутки

Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Такой вариант развития событий допустил наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд в ходе саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по безопасности и развитию с участием президента США Джо Байдена. Однако он не озвучил точные временные рамки достижения этой цели.

Увеличение до 13 миллионов — это довольно большая величина. Речь идет о примерно 2,5 миллиона дополнительных баррелей Александр Фролов аналитик

«Россия в Европу отправляла и отправляет порядка 3,5 миллиона баррелей. Наши поставки в Китай составляют где-то 1,2 миллиона баррелей. Вбрасывание на рынок 2,5 миллиона — это колоссальная величина, которая позволила бы компенсировать часть выпадающих российских объемов для рынка США и Великобритании, а также часть выпадающих российских объемов с января 2023 года для Евросоюза. Не полностью, но все-таки это довольно серьезный объем», — объяснил Фролов.

При этом аналитик отметил, что если бы между США и Саудовской Аравией было подписано соглашение об увеличении нефтедобычи в ближайшее время, то это была бы «феноменальная новость мирового масштаба». Однако сейчас речь идет только о том, что Саудовская Аравия допустила увеличение добычи в будущем.

«Саудовская Аравия на протяжении последних месяцев уже говорила о своих технических возможностях нарастить добычу. Эти возможности ограничены объемом в 13 миллионов баррелей, и такой объем Саудовская Аравия намеревается достичь к 2027 году, не завтра. Принц Саудовской Аравии сделал заявление, которое ранее уже делал профильный министр Саудовской Аравии», — напомнил он.

Это не обещание и не результат переговоров. Это позиция, которую саудиты обозначают в том числе для того, чтобы к ним не шли с просьбами заместить Россию. Они обозначают временные рамки для увеличения добычи и свои технические возможности Александр Фролов аналитик

Обязательства Саудовской Аравии перед членами ОПЕК+

Фролов убежден, что Саудовская Аравия не намерена нарушать соглашения ОПЕК+ и действует в рамках своих обязательств.

«Если бы Саудовская Аравия в ходе переговоров с США сказала об увеличении до 13 миллионов в ближайшее время — это бы не только решало массу проблем для рынка США, но еще и означало бы полный развал соглашений ОПЕК+. Потому что у Саудовской Аравии есть определенные квоты в рамках ОПЕК+. Эти квоты включают 10,5 миллиона, но не более», — сообщил специалист.

Представители Саудовской Аравии не намерены отказываться от соглашения ОПЕК+. Хотя моментом истины для соглашения станет сентябрь 2022 года, когда оно либо будет продлено с новыми параметрами, либо рассыплется. В таком случае каждый из членов ОПЕК+ будет биться за долю рынка самостоятельно, рассказал Фролов.

«Однако судя по той позиции, которую сейчас, на июль 2022 года, занимает Саудовская Аравия, она нацелена на продление действия соглашения. Это соглашение показало свою эффективность. Только совместные усилия способны были обуздать стихию рынка в момент кризиса 2020 года и вернуть ситуацию в более-менее конструктивное, обещающее хоть какую-то внятную экономику добычи и реализации нефти русло», — уверен он.

Исходя из той позиции, которую публично обозначают саудиты, исходя из тех цифр и сроков, которые они называют, они нацелены на продолжение сотрудничества с Российской Федерацией Александр Фролов аналитик

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, представители США и Саудовской Аравии в ходе встречи обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Байден добавил, что после своего визита он ожидает, что шаги по нефтяному вопросу будут предприняты в ближайшие недели. При этом соглашения между США и Саудовской Аравией подписано не было.