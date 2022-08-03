В МЧС заявили о двоих пропавших при пожаре на складе Ozon

В МЧС заявили, что судьба двух человек с горящего склада Ozon остается неизвестной

Судьба двух пропавших человек при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре остается неизвестной. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».

«Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое», — сказал представитель министерства.

О пожаре на складе компании стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.