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В МЧС заявили о двоих пропавших при пожаре на складе Ozon

В МЧС заявили, что судьба двух человек с горящего склада Ozon остается неизвестной

Фото: vk.com/msk_today / Globallookpress.com

Судьба двух пропавших человек при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре остается неизвестной. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24».

«Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое», — сказал представитель министерства.

О пожаре на складе компании стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

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Никита Абрамов
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