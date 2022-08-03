Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Подтвердилась гибель одного человека в пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Центр медицины катастроф заявил об одном погибшем в пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Один человек погиб в пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Таким образом, подтвердилась информация о погибшем, которая появилась ранее.

Кроме того, число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 13 человек, добавили в экстренной службе.

Ранее стало известно, что в качестве единственной версии пожара рассматривается поджог.

Возгорание на складе Ozon в Подмосковье началось днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. У строения обрушилась крыша, а также часть стены. По последним данным МЧС, сейчас площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров.

По словам сотрудника склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». В свою очередь, в пресс-службе компании «Ленте.ру» заявили, что оценка ущерба будет произведена позже. Однако представители интернет-магазина подчеркнули, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Психолог рассказал о способах мирно разрешить любой конфликт
Минобороны раскрыло подробности об ударе Украины по изолятору в Еленовке
Появилось видео мощного пожара на складе Ozon после сброса 200 тонн воды
Россиянин зарезал многодетную мать на глазах у ребенка
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
Блогер Пучков оценил интервью Дудя фразой «такое невозможно слушать»
Швеция пообещала не размещать на своей территории ядерное оружие
Врач назвал месяц самого обильного выпадения волос
Названы два пути Ozon при выплате компенсаций за сгоревший на складе товар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.