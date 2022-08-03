Подтвердилась гибель одного человека в пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Центр медицины катастроф заявил об одном погибшем в пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Один человек погиб в пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Таким образом, подтвердилась информация о погибшем, которая появилась ранее.

Кроме того, число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 13 человек, добавили в экстренной службе.

Ранее стало известно, что в качестве единственной версии пожара рассматривается поджог.

Возгорание на складе Ozon в Подмосковье началось днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. У строения обрушилась крыша, а также часть стены. По последним данным МЧС, сейчас площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров.

По словам сотрудника склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». В свою очередь, в пресс-службе компании «Ленте.ру» заявили, что оценка ущерба будет произведена позже. Однако представители интернет-магазина подчеркнули, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.