Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 50 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве добавили, что к месту пожара готовится вылететь вертолет Ми-8. Ранее в тушении возгорания задействовали два вертолета Ка-32. По данным МЧС, они сбросили на пожар с воздуха около 100 тонн воды за 20 заходов. В ликвидации возгорания также задействована пожарно-насосная станция, осуществляющая подачу веществ для тушения огня на удаленное расстояние, рассказали в ведомстве.

Ранее в Ozon заявили, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели, лишившиеся своих покупок в результате пожара, получат компенсации за утраченные товары. Оценкой ущерба компания займется позже.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. По информации СМИ, у строения обрушилась крыша, а также часть стены. На данный момент известно об 11 пострадавших, двоих госпитализировали. Также сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтверждалась.

Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.