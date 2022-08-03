Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась

Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 50 тысяч квадратных метров

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве добавили, что к месту пожара готовится вылететь вертолет Ми-8. Ранее в тушении возгорания задействовали два вертолета Ка-32. По данным МЧС, они сбросили на пожар с воздуха около 100 тонн воды за 20 заходов. В ликвидации возгорания также задействована пожарно-насосная станция, осуществляющая подачу веществ для тушения огня на удаленное расстояние, рассказали в ведомстве.

Ранее в Ozon заявили, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели, лишившиеся своих покупок в результате пожара, получат компенсации за утраченные товары. Оценкой ущерба компания займется позже.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более 1000 человек. По информации СМИ, у строения обрушилась крыша, а также часть стены. На данный момент известно об 11 пострадавших, двоих госпитализировали. Также сообщалось об одном погибшем, но официально эта информация не подтверждалась.

Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Воробьев заявил о невозможности спасения сгоревшего склада Ozon
Швейцария ввела санкции в отношении Сбербанка
В ЛНР объяснили запрет украинских военных на эвакуацию мирных жителей
В Молдавии понадеялись на помощь США в преодолении энергетического кризиса
Для россиян запустят еще один дополнительный поезд в Крым
В Эстонии предложили отменить изучение русского языка в школах
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Бывший сотрудник Ozon раскрыл подробности об эвакуации из горящего склада
Российский школьник напал на сверстника с ножом из-за места на турнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.