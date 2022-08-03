Названа предварительная причина крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье

Глава Истры счел несоблюдение техники безопасности причиной пожара на складе Ozon

Глава подмосковного городского округа Истра счел несоблюдение техники безопасности предварительной причиной крупного пожара на складе Ozon. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 августа.

По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще 11 пострадали. На данный момент с огнем на складе Ozon борются почти 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее сотрудник полыхающего склада Ozon сообщил, что там хранились газовые баллоны и аэрозоли.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее появились сведения об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока не было.