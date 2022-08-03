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Названа предварительная причина крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье

Глава Истры счел несоблюдение техники безопасности причиной пожара на складе Ozon

Кадр: видео РИА Новости

Глава подмосковного городского округа Истра счел несоблюдение техники безопасности предварительной причиной крупного пожара на складе Ozon. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 августа.

По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще 11 пострадали. На данный момент с огнем на складе Ozon борются почти 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее сотрудник полыхающего склада Ozon сообщил, что там хранились газовые баллоны и аэрозоли.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее появились сведения об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока не было.

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Анна Щербакова
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