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Сотрудник полыхающего склада Ozon рассказал подробности пожара

Сотрудник полыхающего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны и аэрозоли

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области / ТАСС

Сотрудник склада Ozon в Подмосковье, на котором произошел пожар, рассказал подробности произошедшего. По его словам, в помещении, помимо всего прочего, хранились газовые баллоны и аэрозоли, пишет Telegram-канал Shot.

«Началось задымление и потихоньку началась эвакуация. В принципе люди сначала не поверили в это, но сотрудники достаточно эффективно донесли информацию», — рассказал мужчина.

По его словам, на складе хранилось все: бытовая техника, химия, продукты питания, газовые баллоны и аэрозоли.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее появилась информация об одном погибшем. Данных о личности погибшего и официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

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Никита Абрамов
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