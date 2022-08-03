Сотрудник полыхающего склада Ozon рассказал подробности пожара

Сотрудник полыхающего склада Ozon рассказал, что там хранились газовые баллоны и аэрозоли

Сотрудник склада Ozon в Подмосковье, на котором произошел пожар, рассказал подробности произошедшего. По его словам, в помещении, помимо всего прочего, хранились газовые баллоны и аэрозоли, пишет Telegram-канал Shot.

«Началось задымление и потихоньку началась эвакуация. В принципе люди сначала не поверили в это, но сотрудники достаточно эффективно донесли информацию», — рассказал мужчина.

По его словам, на складе хранилось все: бытовая техника, химия, продукты питания, газовые баллоны и аэрозоли.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее появилась информация об одном погибшем. Данных о личности погибшего и официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.