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Ozon пообещал покупателям и продавцам компенсации за сгоревшие товары

Ozon пообещал покупателям и продавцам компенсации за сгоревшие в Подмосковье товары

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Продавцы, сотрудничающие с онлайн-ретейлером Ozon, и покупатели, лишившиеся своих покупок в результате пожара на складе в Подмосковье, получат компенсации или возврат денег за утраченные товары. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Оценить ущерб в Ozon намерены немного позднее, в настоящее время приоритетом в компании называют заботу о сотрудниках склада, продавцах и покупателях.

Возгорание на складе в селе Петровское Истринского района началось около 12:30. Из здания эвакуировано более тысячи человек, по неподтвержденным данным погиб как минимум один человек и пострадали 11.

По состоянию на середину дня с огнем на складе Ozon борются почти 100 человек и 30 единиц техники. В качестве предварительной причины пожара называют несоблюдение техники пожарной безопасности.

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Платон Щукин
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