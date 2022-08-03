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В Ozon высказались об ущербе от мощного пожара на складе

Ozon заявил, что оценит ущерб от мощного пожара на складе позже

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Ozon позже займется оценкой ущерба от пожара на складе, который произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании.

«Оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, продавцах и покупателях», — высказались в Ozon.

Склад интернет-маркетплейса Ozon, расположенный в городском округе Истра, загорелся в обед 3 августа.

Глава подмосковного городского округа Истра назвал причиной крупного пожара на складе Ozon несоблюдение техники безопасности предварительной.

По словам сотрудника подмосковного склада интернет-магазина Валерия Стечкина, пожар уничтожил миллионы тонн товара, а также личные вещи сотрудников, находившиеся в раздевалках.

По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще 11 пострадали. Сейчас с огнем на складе Ozon борются почти 100 человек и 30 единиц техники.

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Екатерина Смирная
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