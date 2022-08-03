В Ozon высказались об ущербе от мощного пожара на складе

Ozon заявил, что оценит ущерб от мощного пожара на складе позже

Ozon позже займется оценкой ущерба от пожара на складе, который произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании.

«Оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, продавцах и покупателях», — высказались в Ozon.

Склад интернет-маркетплейса Ozon, расположенный в городском округе Истра, загорелся в обед 3 августа.

Глава подмосковного городского округа Истра назвал причиной крупного пожара на складе Ozon несоблюдение техники безопасности предварительной.

По словам сотрудника подмосковного склада интернет-магазина Валерия Стечкина, пожар уничтожил миллионы тонн товара, а также личные вещи сотрудников, находившиеся в раздевалках.

По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, еще 11 пострадали. Сейчас с огнем на складе Ozon борются почти 100 человек и 30 единиц техники.