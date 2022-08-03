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Британцам запретили пользоваться садовыми шлангами

Компания South East Water запретила в графствах Кент и Сассекс использовать садовые шланги

Фото: Unsplash

Британский поставщик питьевой воды South East Water запретил жителям графства Кент и Сассекс пользоваться садовыми шлангами. Таким образом в стране хотят снизить расход воды на фоне экстремальной жары. Об этом сообщает Bloomberg.

Запрет вступит в силу в пятницу, 12 августа. В графствах не разрешат использовать шланги, чтобы полить растения в садах, помыть автомобили или наполнить бассейны. Нарушителям грозит штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).

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«Мы делаем такой шаг, чтобы сохранить достаточное количество воды как для основных нужд, так и для защиты окружающей среды. Мера также позволит нам сократить количество воды, которое нам приходится брать из уже находящихся под нагрузкой источников воды», — объяснили в компании.

Великобритания столкнулась с экстремально высокими температурами. Воздух прогрелся более чем до 40 градусов Цельсия. Июль 2022-го стал самым засушливым с 1935 года.

Ранее фермеры в Великобритании потеряли часть урожая на фоне экстремальной жары. В итоге страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей, если погодные условия продолжат ухудшаться. В компании Nature’s Choice отметили, что потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата.

Нина Ташевская
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