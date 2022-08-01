Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Британия оказалась на грани потери урожая фруктов и овощей

The Guardian: в Великобритании из-за жары фермеры потеряли часть урожая

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Фермеры в Великобритании потеряли часть урожая на фоне экстремальной жары. В итоге страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей, если погодные условия продолжат ухудшаться. Об этом сообщает The Guardian.

Дальнейшее повышение температуры грозит тем, что урожай в стране будет испорчен. В компании Nature’s Choice, которая поставляет продукцию на крупный оптовый рынок в Лондоне New Covent Garden Market, отметили, что уже потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата. Фермеры также обеспокоены, перенесут ли жаркую погоду свекла и кукуруза.

Материалы по теме:
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
Воздух смерти. Знаменитое Большое Соленое озеро в США медленно умирает. Почему оно убивает все вокруг?
Воздух смерти.Знаменитое Большое Соленое озеро в США медленно умирает. Почему оно убивает все вокруг?
31 июля 2022

При повышенных температурах в стране упал урожай ягод, при этом плоды стали меньше по размеру, так как созрели быстрее. По словам экспертов, жара повлияет на вкус яблок и груш. «Что касается августа, то я бы беспокоился о яблоках и грушах, если в дальнейшем на нас опять обрушатся волны тепла. Мы все равно получим урожай, но он будет намного меньше и не вырастет в размере. Он может быть более кислым, потому что сахар появляется на последнем этапе роста», — объяснил Вернон Маскареньяс из Nature's Choice.

Ранее некоторые рестораны и гастропабы в Великобритании из-за экстремальной жары отказались от блюд, которые готовят с помощью высоких температур. Из меню временно убрали мясные стейки, бургеры и пироги. Меру объяснили стремлением обезопасить поваров в условиях жаркой погоды.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Осужденный «хозяин Анапы» выиграл судебный процесс против руководства колонии
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны
Предсказана «смерть» PlayStation 4
Банкам Китая предрекли потерю сотен миллиардов долларов из-за массового бойкота
Запрету иностранных акций для россиян предложили альтернативу
Мужчина угнал пикап, приехал к военным и предупредил их о пришельцах и драконах
Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США
Спрос на жилье на российском курорте увеличился среди москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.