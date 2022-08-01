Британия оказалась на грани потери урожая фруктов и овощей

The Guardian: в Великобритании из-за жары фермеры потеряли часть урожая

Фермеры в Великобритании потеряли часть урожая на фоне экстремальной жары. В итоге страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей, если погодные условия продолжат ухудшаться. Об этом сообщает The Guardian.

Дальнейшее повышение температуры грозит тем, что урожай в стране будет испорчен. В компании Nature’s Choice, которая поставляет продукцию на крупный оптовый рынок в Лондоне New Covent Garden Market, отметили, что уже потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата. Фермеры также обеспокоены, перенесут ли жаркую погоду свекла и кукуруза.

При повышенных температурах в стране упал урожай ягод, при этом плоды стали меньше по размеру, так как созрели быстрее. По словам экспертов, жара повлияет на вкус яблок и груш. «Что касается августа, то я бы беспокоился о яблоках и грушах, если в дальнейшем на нас опять обрушатся волны тепла. Мы все равно получим урожай, но он будет намного меньше и не вырастет в размере. Он может быть более кислым, потому что сахар появляется на последнем этапе роста», — объяснил Вернон Маскареньяс из Nature's Choice.

Ранее некоторые рестораны и гастропабы в Великобритании из-за экстремальной жары отказались от блюд, которые готовят с помощью высоких температур. Из меню временно убрали мясные стейки, бургеры и пироги. Меру объяснили стремлением обезопасить поваров в условиях жаркой погоды.