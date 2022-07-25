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Рестораны Британии отказались от мясных стейков и пирогов из-за жары

В Британии некоторые рестораны отказались от горячих блюд во время экстремальной жары

Фото: Amir Cohen / Reuters

Некоторые рестораны и гастропабы в Великобритании из-за экстремальной жары отказались от приготовления блюд, которые готовят с помощью высоких температур. Из меню временно убрали мясные стейки, бургеры и пироги, сообщает The Guardian.

Часть заведений не пользовались как обычно духовками и плитами из-за высокой температуры на улице. Меру объяснили стремлением обезопасить поваров в условиях жаркой погоды. Горячие блюда в меню заменили легкими салатами, холодными супами, закусками и бутербродами.

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«Цель состояла в том, чтобы кухня работала без тепла, выделяемого при приготовлении пищи — без сковородок, фритюрниц, плит и духовок. Благосостояние персонала всегда важнее торговли», — объяснил владелец лондонского ресторана The Drapers Arms Ник Гибсон. В случае повторения ситуации рестораторы планируют сделать то же самое снова.

Во вторник, 19 июля, метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Показатель оказался выше рекорда, который был установлен в 2019 году.

Нина Ташевская
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