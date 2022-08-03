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МИД заявил о точке невозврата в отношениях России и Запада

Глава департамента МИД Дробинин провозгласил конец эпохи сотрудничества России и Запада

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Эпоха конструктивного взаимодействия России и стран Запада прошла точку невозврата — вне зависимости от исхода украинского кризиса к прежнему уровню сотрудничества вернуться невозможно. Конец партнерских отношений провозгласил глава департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин в статье для журнала «Международная жизнь».

«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции РФ на Украине — прим. «Ленты.ру»), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — заявил Дробинин.

Дипломат отметил, что на данный момент Россия находится в острой фазе гибридного противостояния с США и их союзниками. По его словам, цель противника — раз и навсегда «устранить Москву как геополитического конкурента».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность, их политику можно охарактеризовать как «что хочу, то и ворочу». Он добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте».

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Виктория Кондратьева
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