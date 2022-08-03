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Лавров фразой «что хочу, то и ворочу» прокомментировал политику США

Глава МИД Лавров указал на стремление США доказать свою безнаказанность визитом на Тайвань

Фото: Globallookpress.com

Поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность, их политику можно охарактеризовать как «что хочу, то и ворочу». В этом Вашингтон уличил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — прокомментировал министр политику США подобной фразой.

Он добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань демонстрирует наплевательское отношение США к своим союзникам и партнерам. По ее словам, США ни в грош не ставят никого из своих партнеров.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, около 17:42 по московскому времени. Спикер палаты представителей США назвала свой визит не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова.

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Алина Гончарова
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