Лавров фразой «что хочу, то и ворочу» прокомментировал политику США

Глава МИД Лавров указал на стремление США доказать свою безнаказанность визитом на Тайвань

Поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность, их политику можно охарактеризовать как «что хочу, то и ворочу». В этом Вашингтон уличил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — прокомментировал министр политику США подобной фразой.

Он добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань демонстрирует наплевательское отношение США к своим союзникам и партнерам. По ее словам, США ни в грош не ставят никого из своих партнеров.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, около 17:42 по московскому времени. Спикер палаты представителей США назвала свой визит не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова.

