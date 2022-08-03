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Захарова заявила о наплевательском отношении США к союзникам

Представитель МИД Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань дикой акцией ради пиара США

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в очередной раз демонстрирует наплевательское отношение США к своим союзникам и партнерам, Вашингтон оказался готов пожертвовать остатками реноме ради сиюминутной выгоды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На самом деле то, что было сделано за эти сутки просто стало для всех очевидным — США ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», — резюмировала дипломат.

Захарова назвала визит Пелоси дикой акцией ради внутреннего и внешнего пиара США.

Ранее МИД России заявил, что Москва воспринимает официальный визит спикера Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США. В министерстве также заявили о неизменной позиции России касательно Тайваня как неотъемлемой части Китая и призвали «признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, около 17:42 по московскому времени. До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань. Сама спикер палаты представителей США назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова.

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Дмитрий Сотак
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