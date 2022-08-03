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Россия призвала избежать попадания ядерного оружия в руки террористов

Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин призвал избежать попадания ядерного оружия к террористам

Фото: Pixabay

Заместитель постоянного председателя России при ООН Геннадий Кузьмин выступил с призывом к странам приложить все возможные усилия для того, чтобы избежать попадания ядерного оружия в руки террористов. Об этом он заявил на мероприятии в рамках конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает РИА Новости.

«Усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. В связи с этим призываем все государства ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также уголовного преследования террористов и их пособников», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде подчеркнула, что после вступления в Североатлантический альянс страна не будет размещать ядерное оружие на своей территории. Она также передала намерение государства принимать полноценное участие в работе структур НАТО.

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Марина Совина
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