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Швеция пообещала не размещать на своей территории ядерное оружие

Глава МИД Швеции Линде пообещала, что королевство не разместит у себя ядерное оружие

Фото: Yves Herman / Reuters

После вступления в Североатлантический альянс Швеция не будет размещать ядерное оружие на своей территории. С таким обещанием выступила глава королевского МИД Анн Линде, ее слова приводит РИА Новости.

«На данный момент мы ждем ратификации. И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано», — заявила Линде. Она также передала намерение Швеции принимать полноценное участие в работе структур альянса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT вновь пригрозил Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО до выполнения этими странами взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом. Эрдоган добавил, что вступление в альянс является не таким простым делом, как кажется, и меморандум, подписанный в Мадриде, был только приглашением.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

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Николай Чигасов
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