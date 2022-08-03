Россиянку заподозрили в смертельном отравлении трех маленьких детей и их тети

В Саратове 49-летнюю женщину заподозрили в смертельном отравлении трех детей и их тети

В Саратове 49-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве четырех человек — трех маленьких детей и их тети. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 декабря 2021 года прибывшая по вызову в село Александровка бригада скорой помощи диагностировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. В тот же день их семилетнего брата и 23-летнюю тетю доставили в реанимационное отделение, однако спасти их врачи не смогли.

После проведения 15 сложных судебных экспертиз выяснилось, что потерпевшие скончались из-за отравления неизвестным веществом. Следователи СКР и уголовного розыска полиции установили личность женщины, предполагаемой виновницы их гибели.

19 июля сообщалось, что под Калугой россиянка отравила газом двоих знакомых и получила 15 лет колонии.